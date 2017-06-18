بالرغم من الانتصار الثاني لماكرون...الفرنسيون يفضلون البحر على الانتخاب

في ثاني انتصار انتخابي له منذ أن فاز بالرئاسة, يمنح الناخبون الفرنسيون الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبية ساحقة في البرلمان اليوم، ومن شأن الأغلبية الساحقة أن تتيح لماكرون تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية جذرية.