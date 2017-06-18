أخبار دولية
18 حزيران 2017
18/06/2017 13:57:00
بالرغم من الانتصار الثاني لماكرون...الفرنسيون يفضلون البحر على الانتخاب
الفرنسيون فضلوا الذهاب الى البحر بدل الإنتخاب
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LBCI News Lebanon
في ثاني انتصار انتخابي له منذ أن فاز بالرئاسة, يمنح الناخبون الفرنسيون الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبية ساحقة في البرلمان اليوم، ومن شأن الأغلبية الساحقة أن تتيح لماكرون تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية جذرية.
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