الرحلات الجوية المباشرة من اسرائيل الى السعودية...هل هي خطوة متقدمة في التطبيع؟

طيران العال يتحضر للهبوط في السعودية في موسم الحج

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LBCI News Lebanon

يستعد مطار بن غوريون قرب تل أبيب لاطلاق أولى الرحلات المباشرة الى السعودية، هذا ما اكده اسرائيليون رغم نفي جهات عربية لما نشر عن وصول المحادثات السرية بين اسرائيل والسعودية الى مراحل متقدمة.