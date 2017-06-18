أبو فاعور: استطعنا بتجنيب البلاد سيناريو فراغ قاتل

إطلاق مشروع الصرف الصحي في العقبة برعاية أبو فاعور

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LBCI News Lebanon

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور "أننا لا ننكر بأننا شاركنا ولو متأخرين في النقاشات التي حصلت حول قانون الانتخاب، لكننا في نفس الوقت لا ندعي ولا يمكن أن ندعي أبوة لهذا القانون، لأن الكثير من الآراء التي طرحناها لم يتم الأخذ بها، والكثير من الاقتراحات التي تقدمنا بها في الاجتماعات المتأخرة للجان صرف النظر عنها لاعتبارات سياسية. فكان هذا القانون الاحجية الذي كان".

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وأضاف أبو فاعور خلال رعايته حفل إطلاق مشروع الصرف الصحي في بلدة العقبة في قضاء راشيا "ما يعزينا أننا استطعنا ان نبعد عن قانون الانتخاب أمرا شائناً واستطعنا أن نتفادى نقيصة كبرى وهي التصويت الطائفي، انتخابا أو تأهيلا او القانون المسمى زورا بالارثوذكسي، واستطعنا ان نساهم مع قوى أخرى في تجنيب البلاد سيناريو فراغ قاتل كان يمكن أن ياخذ البلد إلى مهاو خطيرة جدا".