ما هو أقوى أسلحة القرن الـ21؟

لن تتوقعوا الجواب...

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LBCI News Lebanon

الذكاء الاصطناعي، هو أهم أنواع الأسلحة في القرن الـ21. لا القنابل النووية والهيدروجينية بحسب الباحث الفرنسي في علم المستقبل، جان كريستوف بوني.

وقال بوني "في عام 1995، كتب نيلسون مانديلا أن التعليم سيصبح أهم أسلحة القرن 21، بدلا عن الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل للقرن الـ20. ولكنني اعتقد أن نظم الذكاء الاصطناعي هي ما ستصبح أهم أسلحة القرن الجاري، لأنها لا تحتاج، خلافا للقنبلة النووية، إلى اليورانيوم والمصانع وغيرها من الأشياء التي يصعب الحصول عليها، بل إلى مجرد السليكون والكهرباء".

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