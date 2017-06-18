صورة تفضح مخالفة فنانة لبنانية لقانون السير...وهذا ما طلبته اليازا منها

ماذا جاء في تفاصيل البيان؟

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LBCI News Lebanon

طالبت "اليازا" الفنانة نوال الزغبي، بـ"ازالة الصورة المخالفة لقانون السير"، وتوجهت في بيان، بنداء إلى جميع الفنانين اللبنانيين والعرب "لأخذ دور القدوة في تطبيق قانون السير، وذلك على غرار الفنانين في دول العالم المتطور الذين شاركوا في الجهود الكبيرة التي أدت إلى الحد من أعداد ضحايا السير بنسب زادت عن سبعين بالمائة في كثير من الدول".

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وأعربت عن أسفها لأنه "لم يأت بنتيجة إيجابية اتصالنا بالشخص المعني على الصفحة الرسمية على الفايسبوك للفنانة نوال الزعبي، والذي وعد بسحب صورتها وهي تخالف القوانين عبر عدم وضع حزام الأمان وربطه بشكل يشجع على مخالفة القانون، ويعرض حياتها للخطر".

وتمنت اليازا على جميع الفنانين "التأثير الإيجابي لحماية حياة الشباب على الطرق، والتجاوب مع مساعينا لاعطاء قيمة لحياة الانسان عبر حماية حياته".

وختمت بالاشارة إلى ان "الكوارث الناتجة عن اصطدامات المرور تؤدي إلى وفاة أكثر من مئة ألف شخص وجرح الملايين في العالم العربي سنويا".