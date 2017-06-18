رياضة
18 حزيران 2017
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المكسيك تخطف تعادلا مثيرا من البرتغال في كأس القارات

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المكسيك تخطف تعادلا مثيرا من البرتغال في كأس القارات
 أحرز هيكتور مورينو هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع لتتعادل المكسيك 2-2 مع البرتغال في المجموعة الأولى لكأس القارات اليوم الأحد.
 
وتقدم ريكاردو كواريسما للبرتغال في الدقيقة 34 لكن خافيير هرنانديز أدرك التعادل للمكسيك بعد ذلك بثماني دقائق. وقبل النهاية بأربع دقائق أحرز سيدريك هدفا للبرتغال ظنت أنه سيكون طريقها للانتصار لكن مورينو قفز أعلى من المدافعين ليقابل كرة بعد ركلة ركنية بضربة رأس داخل الشباك لتتعادل المكسيك.
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وتتصدر روسيا المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزها 2-0 على نيوزيلندا في الافتتاح أمس السبت.
 
 
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