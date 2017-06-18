انتظروا مجموعة القنوات الرياضية الجديدة "PBS SPORTS"

في اطار الحرب القطرية الخليجية المستمرة، ستنطلق خلال خمسة عشر يوما مجموعة القنوات الرياضية الجديدة التي ستحمل اسم "PBS SPORTS".
الشبكة هي قنوات رياضية ذات تمويل سعودي يصل إلى 7 مليارات دولار وستحمل على عاتقها مهمة إنهاء احتكار مجموعة قنوات Bein Sports الرياضية القطرية المسيطرة على جميع البطولات الكبرى آسيوياً وأفريقياً وعالمياً.
وعن أسعار الاشتراكات أوضحت القناة أنها ستكون مجانية قدر المستطاع في حال سمحت القوانين الدولية بذلك.
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