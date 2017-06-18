رياضة
18 حزيران 2017
Back

انتظروا مجموعة القنوات الرياضية الجديدة "PBS SPORTS"

PBS SPORTS ستحمل على عاتقها مهمة إنهاء احتكار مجموعة قنوات Bein Sports Lebanon, news ,lbci ,أخبار PBS SPORTS,Bein Sports,PBS SPORTS ستحمل على عاتقها مهمة إنهاء احتكار مجموعة قنوات Bein Sports
episodes
انتظروا مجموعة القنوات الرياضية الجديدة &quot;PBS SPORTS&quot;
في اطار الحرب القطرية الخليجية المستمرة، ستنطلق خلال خمسة عشر يوما مجموعة القنوات الرياضية الجديدة التي ستحمل اسم "PBS SPORTS".

الشبكة هي قنوات رياضية ذات تمويل سعودي يصل إلى 7 مليارات دولار وستحمل على عاتقها مهمة إنهاء احتكار مجموعة قنوات Bein Sports الرياضية القطرية المسيطرة على جميع البطولات الكبرى آسيوياً وأفريقياً وعالمياً.
الإعلان

 
وعن أسعار الاشتراكات أوضحت القناة أنها ستكون مجانية قدر المستطاع في حال سمحت القوانين الدولية بذلك.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً