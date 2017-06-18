فتح تحقيق في رفع لافتة مؤيدة لقطر خلال نهائي كأس تونس

تونس لزمت الحياد حيال أزمة قطر...

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LBCI News Lebanon

فتحت تونس التي لزمت الحياد حيال أزمة قطر وجيرانها، تحقيقا في رفع جمهور النادي الإفريقي لكرة القدم لافتة كبيرة اعتُبِرت مؤيدة للدوحة، خلال مباراة نهائي كأس تونس التي أقيمت السبت بملعب رادس، وفق ما أفاد فرانس برس متحدث باسم وزارة الداخلية.

ورفع قسم من جمهور النادي الإفريقي الذي فاز بالكأس، لافتة عملاقة كتب عليها "كرهناكم يا حكّام! تحاصرون قطر وإسرائيل في سلام !!".

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واتهم نشطاء على الانترنت ومشجعو أندية رياضية تونسية على شبكة فيسبوك جمهور النادي المذكور بتلقي "تمويلات" من قطر مقابل رفع تلك اللافتة، فيما اتهم آخرون الدول المقاطعة للدوحة بدفع تلك التمويلات من أجل "التأثير" على موقف تونس من الأزمة.