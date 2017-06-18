كيف علّق وزير المال على ما حصل في ساحة النجمة أثناء انعقاد جلسة إقرار القانون؟

وزير المال يغرد عن اشتباكات ساحة النجمة...

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LBCI News Lebanon

رأى وزير المال علي حسن خليل أن ما حصل في ساحة النجمة أثناء انعقاد جلسة إقرار قانون الانتخاب هو محاولة لتشويه الدور الأساسي لرئيس المجلس نبيه بري‬ في إنجاز هذا القانون.

وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، أشار خليل الى ان ‏هناك محاولات من بعض وسائل التي أصبحت مكشوفة باختلاق الأكاذيب وقلب الحقائق لتطال المجلس النيابي ورئيسه عبر اتهام سلطة المجلس اتهامات باطلة.

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واكد ان ‏هذه الاتهامات تتنافى مع كل الوقائع الموثقة من قبل أكثر من جهاز خصوصاً أن الجيش اللبناني فتح تحقيقاً بالحادثة وكلف الشرطة العسكرية بالتحقيقات، مشددا على ان ‏استباق التحقيقات اللازمة هو عملية تشويه ممنهجة لتضليل الرأي العام لن تثنينا عن الثبات بمواقفنا وقناعاتنا.