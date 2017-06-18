كيف علّق وزير المال على ما حصل في ساحة النجمة أثناء انعقاد جلسة إقرار القانون؟

رأى وزير المال علي حسن خليل أن ما حصل في ساحة النجمة أثناء انعقاد جلسة إقرار قانون الانتخاب هو محاولة لتشويه الدور الأساسي لرئيس المجلس نبيه بري في إنجاز هذا القانون.
وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، أشار خليل الى ان هناك محاولات من بعض وسائل التي أصبحت مكشوفة باختلاق الأكاذيب وقلب الحقائق لتطال المجلس النيابي ورئيسه عبر اتهام سلطة المجلس اتهامات باطلة.
واكد ان هذه الاتهامات تتنافى مع كل الوقائع الموثقة من قبل أكثر من جهاز خصوصاً أن الجيش اللبناني فتح تحقيقاً بالحادثة وكلف الشرطة العسكرية بالتحقيقات، مشددا على ان استباق التحقيقات اللازمة هو عملية تشويه ممنهجة لتضليل الرأي العام لن تثنينا عن الثبات بمواقفنا وقناعاتنا.