التحالف الدولي يسقط طائرة للجيش السوري... والأخير يحذّر

الجيش السوري اعتبر إسقاط التحالف طائرة مقاتلة له "اعتداء سافر"

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LBCI News Lebanon

اكد الجيش الأميركي إسقاطه طائرة عسكرية سورية كانت ​ترمي قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة في سوريا.

وأصدرت القيادة المركزية الأميركية بيانا قالت فيه إنه تم إسقاط الطائرة "في دفاع جماعي عن النفس للقوات المشاركة في التحالف" تم تحديدهم بأنهم مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية قرب الطبقة.

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وكان الجيش السوري قد اعلن في وقت سابق إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة أسقط إحدى طائراته خلال مهمة قتالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

واعتبر الجيش السوري إسقاط ​الطائرة هو "اعتداء سافر"، محذرا من تداعيات خطيرة على جهود محاربة الإرهاب.