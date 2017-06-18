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18 حزيران 2017
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الجيش السوري: إسقاط التحالف طائرة مقاتلة لنا هو "اعتداء سافر" ونحذر من تداعيات خطيرة على جهود محاربة الإرهاب

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الجيش السوري: إسقاط التحالف طائرة مقاتلة لنا هو &quot;اعتداء سافر&quot; ونحذر من تداعيات خطيرة على جهود محاربة الإرهاب
 
 
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