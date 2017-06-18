الحريري: ممنوع أن نختلف حول الأمور التي تهم المواطن

الحريري في إفطار في منزل عمر موصللي في منطقة الظريف

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LBCI News Lebanon

رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن لبنان شهد الكثير من الاحتقان دفع ثمنه المواطن اللبناني، لافتال الى "ان هناك أمور سياسية لن نتفق حولها مع الفريق الآخر مهما حصل، ولكن بالنسبة للأمور التي تهم المواطن في البلد كالكهرباء والمياه والتعليم والاستشفاء، فهي أمور ممنوع ان نختلف حولها وكذلك بالنسبة للموازنة".

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وقال الحريري خلال إفطار في منزل عمر موصللي في منطقة الظريف "لقد مرت علينا ثلاث سنوات لم يكن لدينا خلالها رئيس للجمهورية، ولكننا انتخبنا رئيسا ووضعنا قانون انتخابات اخيرا. لقد قلنا اننا في هذه الحكومة سنضع موازنة وسننجز قانون انتخابات وقد قمنا بذلك، وان شاء الله سنعمل على تحسين الكهرباء، وانا اعلم انه باستطاعتنا تأمين الكهرباء أربعا وعشرين ساعة على اربع وعشرين".