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18 حزيران 2017
18/06/2017 16:37:25
الجيش الأميركي يؤكد إسقاط طائرة حربية سورية كانت ترمي قنابل قرب مقاتلين تدعمهم واشنطن في سوريا
الجيش الأميركي يؤكد إسقاط طائرة حربية سورية كانت ترمي قنابل قرب مقاتلين تدعمهم واشنطن في سوريا
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LBCI News Lebanon
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