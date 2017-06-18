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18 حزيران 2017
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الجيش الأميركي يؤكد إسقاط طائرة حربية سورية كانت ترمي قنابل قرب مقاتلين تدعمهم واشنطن في سوريا

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الجيش الأميركي يؤكد إسقاط طائرة حربية سورية كانت ترمي قنابل قرب مقاتلين تدعمهم واشنطن في سوريا
 
 
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