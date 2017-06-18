للمرة الأولى... اشتباكات بين قوات النظام السوري والتحالف العربي الكردي

اول مواجهات على الاطلاق بين الطرفين...

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LBCI News Lebanon

اندلعت في محافظة الرقة في شمال سوريا الاحد اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي التحالف العربي-الكردي المدعوم من واشنطن، في اول مواجهات على الاطلاق بين الطرفين، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

واوضح المرصد ان مواجهات دارت في وقت متأخر الاحد في بلدتين تقعان على بعد نحو 40 كلم جنوب مدينة الرقة وذلك بعيد اتهام الجيش السوري للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بإسقاط احدى مقاتلاته في تلك المنطقة.

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "انها المرة الاولى التي تدور فيها اشتباكات فعلية بين الطرفين في سوريا".

وبحسب المصدر فإن الاشتباكات تدور في بلدتي الشويحان وجعيدين التي طردت قوات النظام السوري مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية منها في الساعات الاخيرة.



