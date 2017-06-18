بالفيديو- شاحنة تدهس جمعا قرب مسجد في لندن وسقوط ضحايا

الارهاب يضرب لندن

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LBCI News Lebanon

اعلنت الشرطة البريطانية ان شاحنة صغيرة دهست ليل الاحد الاثنين جمعا من المارة في شمال شرقي لندن ما اسفر عن سقوط قتيل و​10 جرحى، مشيرة الى انها اعتقلت شخصا. وذكرت الشرطة ان سائق السيارة عمره 48 عاما وأمسك به مواطنون ثم اعتقلته الشرطة.

وأعلن مسؤول في شرطة مكافحة الارهاب البريطانية نيل باسو ان كل ضحايا الهجوم هم مسلمون.​

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من جهتها، اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن مشاعرها مع جميع المصابين، وقالت ماي في بيان بالبريد الإلكتروني: "هذا حادث مروع... كل مشاعري مع أولئك الذي أصيبوا وأحبائهم وهيئات الطوارئ في الموقع".وأكدت ماي أن هذه الواقعة تتعامل معها الشرطة كهجوم إرهابي محتمل.

واشارت الى أنها سترأس اجتماعا طارئا للبحث في هذه الحادثة.

وفي المواقف، اعتبر مجلس مسلمي بريطانيا ان واقعة المسجد بشمال لندن مظهر عنيف لرهاب الإسلام، داعيا السلطات إلى تعزيز إجراءات الأمن خارج المساجد.