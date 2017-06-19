الكهرباء على طاولة الحكومة: تجدّد الهجوم القوّاتي على التيار؟

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يبحث مجلس الوزراء في جلسة المقبلة في خطة الكهرباء .وفي هذا السياق، أوضحت مصادر وزارة الطاقة لـ"إنّ خيار استئجار البواخر هو "الخيار الأمثل والأقل كلفة من أجل تأمين 24 ساعة من الطاقة يومياً، منذ الآن حتى الـ5 سنين التي تفصلنا عن إنجاز إنشاء معامل على البرّ".من جهتها، أكدت مصادر معراب لـ "الأخبار" أنها سترفع الصوت مُجدداً في ملّف الكهرباء فور الانتهاء من القانون الانتخابي. وفي الموقف الجديد، لفتت المصادر الى إنّ رئيس الحزب سمير جعجع سيعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وزراء القوات عشية جلسة مجلس الوزراء للبحث في ملف الكهرباء.