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أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان تحقيق النسبية كان هدفا مشتركا للتيار ولحزب الله، "ولذلك فان القانون المعتمد هو انجاز مشترك ايضا"، مؤكدا ان التحالف بيننا ثابت.واعتبر باسيل، في حديث لـ""، ان ذلك لا يلغي أدوار الآخرين، مشيراً إلى أن النسبية هي تلاقي الكبار من دون إلغاء الصغار.وشدد باسيل على وجوب انجاز البطاقة الممغنطة باعتبارها ضرورة اصلاحية، خصوصا ان التمديد 11 شهرا لا يبرره سوى اعتماد هذه البطاقة.وقال: "أما إذا كان هناك عجز عن انجازها، فاننا نطالب باجراء الانتخابات النيابية في تشرين المقبل".