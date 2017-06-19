أخبار دولية
19 حزيران 2017
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التعرف على جثث البحارة الاميركيين

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التعرف على جثث البحارة الاميركيين
اعلنت البحرية الاميركية انه تم التعرف على جثث البحارة السبعة المفقودين في طاقم المدمرة الاميركية فيتزجيرالد التي عثر عليها الاحد في اقسام غمرتها المياه من السفينة الحربية.
    
وكان البحارة السبعة قد فقدوا عقب اصطدام المدمرة بسفينة شحن مما تسبب باضرار جسيمة في الجانب الايمن من المدمرة وبتسرب المياه الى اقسام منها.
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واعلن الاسطول السابع الاميركي انه عثر على جثث عدد من البحارة.

ورفض الادميرال جوزف اوكوين الاحد قائد الاسطول السابع تحديد عدد هؤلاء البحارة او كشف هوياتهم "احتراما لعائلاتهم" بانتظار اخطارها. وذكر البيان ان غواصين عثروا على جثث البحارة الذين تتراوح اعمارهم بين 19 و37 عاما.
 
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