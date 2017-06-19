السعودية تضبط اسلحة على زورق في مياهها الاقليمية

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اعلنت السعودية انها صادرت اسلحة على واحد من ثلاثة زوارق دخلت المياه الاقليمية السعودية وتوجهت نحو منصات نفطية بدون ان تستجب لطلقات تحذيرية.ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله انه "في تمام الساعة الثامنة وثمان وعشرين دقيقة من مساء الجمعة (...) دخلت المياه الإقليمية السعودية ثلاثة زوارق (...) اتجهت مسرعة نحو منصات الحقل البترولي السعودي مرجان".واشار المصدر نفسه الى ان القوات البحرية تصدت لها على الفور وأطلقت تجاهها طلقات تحذيرية لم تستجب لها الزوارق المعتدية، موضحا انه تم القبض على أحد الزوارق واتضح أنه محمل بالأسلحة من أجل هدف تخريبي، فيما فر الزورقان الآخران.واوضح ان الزوارق "تحمل علما باللونين الأبيض والأحمر".وأكد المصدر حرص المملكة على محاربة الإرهاب والتصدي للأعمال التخريبية والسعي الدائم في حفظ الأمن الوطني من أي اعتداء.