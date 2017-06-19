أخبار دولية
19 حزيران 2017
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عدد المهجرين بسبب النزاعات بلغ رقما قياسيا

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عدد المهجرين بسبب النزاعات بلغ رقما قياسيا
أعلنت المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة ان عدد النازحين واللاجئين نتيجة النزاعات في العالم بلغ 65,6 ملايين شخص في العام 2016 في ما يشكل رقما قياسيا.
      
وقال المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال عرضه التقرير السنوي للوكالة ان العدد الاجمالي البالغ 65,6 ملايين شخص سجل زيادة طفيفة بالمقارنة مع 65,3 ملايين شخص" في العام 2015.
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والقسم الاكبر من هذا العدد هو من النازحين داخل بلدانهم والذين سجلوا رقما قياسيا بلغ 40,3 ملايين شخص بحلول نهاية 2016 بالمقارنة مع 40,8 ملايين في العام السابق. ويتركز العدد الاكبر من النازحين في سوريا والعراق وكولومبيا.
 
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