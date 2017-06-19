لافروف يدعو واشنطن لاحترام وحدة الأراضي السورية

محادثات السلام السورية المقبلة ستكون في آستانة في 10 تموز

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LBCI News Lebanon

رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ا ن على الولايات المتحدة احترام وحدة الأراضي السورية والكف عن أي أفعال أحادية في البلاد .

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وجاءت تصريحات لافروف، بعدما أسقطت طائرة حربية أميركية طائرة تابعة للجيش السوري أمس الأحد في ريف الرقة الجنوبي واعلنت واشنطن ان الطائرة كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة بينما لفتت دمشق الى ان الطائرة أسقطت خلال مهمة تستهدف مقاتلي تنظيم داعش.

واكد لافروف أيضا ان محادثات السلام السورية المقبلة ستكون في آستانة يوم 10 تموز.