اللبناني جوزف مكرزل في الجمعية الوطنية الفرنسية

نجح الصحافي اللبناني – الفرنسي جوزف مكرزل إبن بلدة بيت شباب في الفوز في المقعد الرديف في الدائرة العاشرة في الإنتخابات التشريعية الفرنسية التي تضم ّ لبنان مع ثمانية ٍ وأربعين بلدا ً من آسيا وأفريقيا، ونجح مكرزل مع الفرنسية من أصل مغربي أمل لكرافي في الحصول على سبعين في المئة من الأصوات حيث مثّلا حركة “الجمهورية الى الأمام “التي أسسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقابل مرشح اليمين الجمهوري النائب الحالي آلان مارسو.
ومن المعلوم أن مكرزل عاش لفترة في فرنسا حيث تخصص في الهندسة ، كما أنه صحافي يكتب باللغتين العربية والفرنسية ويرأس تحرير مجلة " الدبور " الناقدة الشبيهة بمجلة " لو كانار أنشينيه " الفرنسية فضلا ً عن أنّه عميد كلية الإعلام في الجامعة الأنطونية.
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