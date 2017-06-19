طقس صيفي رطب...وهل من امطار هذا الاسبوع؟

يشهد لبنان طقسا صيفيا رطبا يستمر في الأيام المقبلة، الحرارة مستقرة وحول معدلاتها الموسمية لمثل هذه الفترة من السنة لتنخفض قليلاً انطلاقا من الثلاثاء، مع احتمال تقلبات جوية مع امطار خفيفة او رذاذ متفرقة يوم الأربعاء المقبل.

الاثنين ١٩ حزيران:

طقس صيفي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء مشمسة مع بعض السحب وتشكل ضباب محلي على الجبال، وتتراوح درجات الحرارة على السواحل بين ٢٢ و ٣١ درجة.

الثلاثاء ٢٠ حزيران:

طقس صيفي اعتيادي رطب فيما الأجواء مشمسة مع بعض السحب واحتمال رذاذ خفيف صباحا في المناطق الجنوبية. وتنخفض الحرارة لتتراوح على السواحل بين ٢٢ و ٢٩ درجة.

الأربعاء ٢١ حزيران:

طقس صيفي متقلب قليلا فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا ويتشكل ضباب محلي على الجبال. احتمال سقوط بعض الامطار الخفيفة والمتفرقة مع انخفاض الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٢ و ٢٨ درجة.