أخبار دولية
19 حزيران 2017
Back

غوغل يشدد الإجراءات لإزالة المحتوى المتطرف على يوتيوب

حذف أي محتوى إرهابي في يوتيوب Lebanon, news ,lbci ,أخبار يوتيوب,غوغل,حذف أي محتوى إرهابي في يوتيوب
episodes
غوغل يشدد الإجراءات لإزالة المحتوى المتطرف على يوتيوب

أعلنت شركة غوغل التابعة لألفابت انها ستنفذ المزيد من الإجراءات لتحديد وحذف أي محتوى إرهابي أو يحض على العنف أو التطرف على منصتها لمشاركة المقاطع المصورة يوتيوب.

 
الإعلان

 وشددت غوغل على انها ستتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه المقاطع المصورة التي تحتوي على محتوى متعصب أو تستخدم الدين في التحريض من خلال إصدار تحذير وعدم تزكيتها للحصول على إعجاب المستخدم حتى إذا لم تكن تنتهك السياسات بصورة واضحة.

 

كما ستوظف الشركة المزيد من الموارد الهندسية وستزيد استخدام التكنولوجيا للمساعدة في تحديد المقاطع المصورة المتطرفة بالإضافة إلى تدريب مصنفي محتوى ليحددوا سريعا مثل هذا المحتوى ويقوموا بحذفه.

إقرأ أيضاً