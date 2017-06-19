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19 حزيران 2017
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نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تحذر واشنطن من استخدام القوة ضد قوات الحكومة السورية

نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تحذر واشنطن من استخدام القوة ضد قوات الحكومة السورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار موسكو,الروسي,الخارجية,وزير,نائب,
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نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تحذر واشنطن من استخدام القوة ضد قوات الحكومة السورية
 
 
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