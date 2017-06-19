بالفيديو: عدوى "ما بحب ارقص" بين النجمات.. نادين نجيم مُبهرة ولورين قديح ساحرة!

في فترةٍ سابقة، غزت موجة "ما بحب أرقص" مواقع التواصل الإجتماعي في فيديوهات طريفة بعدما أطلقها الإعلامي هشام حداد في برنامجه "لهون وبس"، ويبدو أن العدوى قد إنتقلت إلى النجمات.

ففاجأت الممثلة نادين نسيب نجيم متابعيها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بمقطع فيديو وهي ترقص بطريقة مُبهرة برفقة شاب في كواليس تصوير إعلان خاص بالعدسات اللاصقة.

وقد أرفقت نجيم الفيديو بتعليقٍ جاء فيه "ما بحب أرقص.. الرقص أحلى تنفيس للتعب والسترس. بليز إفرحوا وانبسطوا الحياة قصيرة، ما تعتلوا هم شي كبّوا ورا ضهركن وكفّوا وما تخلّوا الإبتسامة تفارق وجهكم".

بالمقابل، إختارت الممثلة لورين قديح شوارع السويد لتؤكّد أنها تحبّ الرقص، فنشرت عبر تويتر مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص في الشارع أثناء مشاركتها في زفاف. وغرّدت قديح قائلةً "حبيت اكشفلكم سرّ. انا ما بحب ارقص بستحي، خصوصاً عالطريق بالسويد الراقية، وبحب التصنع والتمثيل.عفكرة الفستان مقدم ليلّي حابة تلبسو".

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وهيدي الكمالة 😂😂😂 #ما_بحب_أرقص الرقص أحلى تنفيس للتعب والسترس بليز إفرحوا و انبسطوا الحياة قصيرة ما تعطلوا هم شي كبوا ورا ضهركن وكفوا وما تخلوا الإبتسامة تفارق وجهكم #nadinenassibnjeim #nnn #نادين_نسيب_نجيم A post shared by 💎⭐️👑 نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on Jun 10, 2017 at 2:52pm PDT