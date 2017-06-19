بالصورة: جيني اسبر وشبيهتها في صورة واحدة وبفستانٍ مطابق

ما إن نشرت الممثلة السورية جيني اسبر صورتها برفقة مصممة الأزياء منال عجاج حتى غزت مواقع التواصل الإجتماعي تحت عناوين مثل "شاهدوا توأم جيني اسبر" و"شبيهة جيني اسبر نسخة طبق الأصل عنها".

وفي التفاصيل، ظهرت جيني اسبر وصديقتها منال عجاج وهما تعتمدان اللوك عينه من حيث تصفيفة الشعر والمكياج وصولاً إلى ارتداء فستانٍ مطابق.

وسرعان ما انقسمت الآراء بين من وجد شبهاً يجمع جيني ومنال من جهة ومن إستبعد فكرة الشبه من جهة أخرى بإعتبار أن الإطلالة المتشابهة لا تعني دائماً وجود شبه حقيقي.

شاهدوا الصورة وشاركونا آراءكم: هل الشبه كبير بين جيني اسبر وصديقتها؟

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