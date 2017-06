بالصورة: جيني اسبر وشبيهتها في صورة واحدة وبفستانٍ مطابق

انا واحلى مصممة ((منال عجاج))❤️ @manalajaj 📸احمد ظلموط @ahmad_zamlout 💄💇🏻 ميلاد حنون @miladhannounه

A post shared by جيني اسبر (@jennyesber) on Jun 14, 2017 at 10:19am PDT