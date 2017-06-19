عون يتحدث عن هدف لقاء بعبدا الخميس المقبل

عون: لإعادة تكوين سياسة اقتصادية تقوم على الانتاج وليس على الاقتصاد الريعي

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LBCI News Lebanon

يجمع رئيس الجمهورية يوم الخميس رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة للبحث في المواضيع الاقتصادية والانمائية والاجتماعية العالقة.

وأكد الرئيس عون لزواره أن لا وقت ضائع بعد الان وأن الاولوية لاعادة بناء الدولة وتنفيذ المشاريع واقرار القوانين اللازمة.



ولفت رئيس الجمهورية أمام زواره الى الاستقرار الذي ينعم به لبنان بفضل الجهود التي يقوم بها الجيش والقوى الامنية والتي أبقت لبنان بعيدا من الفوضى التي تعم محيطه من الشمال الى المغرب العربي.​

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