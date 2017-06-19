بدء المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا حول بريكست

أول مفاوضات رسمية حول بريكست

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LBCI News Lebanon

بدأ الاتحاد الاوروبي وبريطانيا أول مفاوضات رسمية حول بريكست وسط ضغوط للتوصل الى اتفاق رغم الجدل في لندن حول المضي نحو انسحاب بشروط قاسية او مرنة.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه اثناء استقباله وزير بريكست ديفيد ديفيس في بروكسل: "آمل في ان نحدد الاولويات اليوم الى جانب جدول زمني يتيح لي ان ابلغ القمة الاوروبية باننا شهدنا بداية بناءة للمفاوضات".

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من جهته، اشار ديفيس الى ان "المفاوضات انطلقت بشكل ايجابي وبناء" ، مشددا على بناء شراكة قوية وخاصة مع الاتحاد بعد بريكست.

وكانت بريطانيا صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي في حزيران الماضي في استفتاء احدث زلزالا في اوروبا.