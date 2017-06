نجحت الفنانة إليسا بالوصول إلى عتبة 4 مليار مشاهدة لمجموع أعمالها على موقع يوتيوب، محقّقةً بذلك رقماً قياسياً جديداً على صعيد الوطن العربي.

وبذلك تكون أعمال الفنانة إليسا هي الأكثر مشاهدةً على يوتيوب في العالم العربي، يليها كلّ من السيدة فيروز بـ 2.7 مليار مشاهدة والفنان المصري عمرو دياب بأكثر من مليارين مشاهدة.

وأعادت إليسا نشر تغريدات محبّيها الّذين تداولوا الرسم البياني الّذي يؤكّد تصدّرها لائحة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عربياً.

@elissakh

Congratulations Elissa for

4 Billion Views on #YouTubeInsights

Top1 artist in Arab world

Yes she is Elissa pic.twitter.com/VTXHDb8t55