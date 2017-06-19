توقيف أ.أ لإنتمائه الى تنظيم إرهابي...وهذه هي اعترافاته

أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة اللبناني ( أ.أ) لإنتمائه الى تنظيم إرهابي وتحضيره لتنفيذ عمل أمني في لبنان .

بالتحقيق معه ، إعترف بما نسب إليه ، وبأنه إنتمى بداية الى تنظيم فتح الشام وتابع دورة عسكرية على يد الارهابي اسامة منصور وانتمى لمجموعته وشارك في احداث طرابلس .

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بعد انتهاء معركة طرابلس تواصل صاحب العلاقة مع الارهابي اسامة منصور حيث اعلمه انه زكّاه لتنفيذ عملية إنتحارية وطلب اليه الاستعداد بانتظار تحديد الهدف واستلام حزام ناسف فوافق على ذلك، واضاف انه على اثر ذلك بدأ يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وتعرّف على عدد من الارهابيين من تنظيم داعش فقدّم البيعة للتنظيم المذكور عبر الانترنت امام القيادي ابو امينة السوري وتم تحضيره نفسياً لتنفيذ عملية انتحارية الا ان توقيفه حال دون ذلك .

وأحيل بعد إنتهاء التحقيق معه الى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين .