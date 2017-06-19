هذا موعد صدور نتائح الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة

حمادة يجول على مركز التصحيح في بئر حسن

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بعد جولة على مركز التصحيح والفرز في بئر حسن أن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة سوف تصدر في 29 من الشهر الحالي تليها بأيام قليلة نتائج الثانوية العامة وقد أخذت في الاعتبار عطلة عيد الفطر السعيد.

