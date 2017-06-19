أخبار محلية
19 حزيران 2017
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هذا موعد صدور نتائح الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة

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هذا موعد صدور نتائح الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة
أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بعد جولة على مركز التصحيح والفرز في بئر حسن أن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة سوف تصدر في 29 من الشهر الحالي تليها بأيام قليلة نتائج الثانوية العامة وقد أخذت في الاعتبار عطلة عيد الفطر السعيد. 
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