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19 حزيران 2017
19/06/2017 05:55:44
المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية: سنضطر إلى الرد إذا ما استمرت الحكومة السورية في مهاجمة مواقعنا في الرقة
المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية: سنضطر إلى الرد إذا ما استمرت الحكومة السورية في مهاجمة مواقعنا في الرقة
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