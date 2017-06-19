آخر الأخبار
19 حزيران 2017
Back

المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية: سنضطر إلى الرد إذا ما استمرت الحكومة السورية في مهاجمة مواقعنا في الرقة

المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية: سنضطر إلى الرد إذا ما استمرت الحكومة السورية في مهاجمة مواقعنا في الرقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الديموقراطية,سوريا,قوات,باسم,المتحدث,
episodes
المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية: سنضطر إلى الرد إذا ما استمرت الحكومة السورية في مهاجمة مواقعنا في الرقة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً