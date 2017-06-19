آخر الأخبار
19 حزيران 2017
Back

وزارة الدفاع الروسية: الولايات المتحدة لم تستخدم قناة الاتصال مع روسيا قبل إسقاط الطائرة السورية

وزارة الدفاع الروسية: الولايات المتحدة لم تستخدم قناة الاتصال مع روسيا قبل إسقاط الطائرة السورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحدة,الولايات,الروسية,الدفاع,وزارة,
episodes
وزارة الدفاع الروسية: الولايات المتحدة لم تستخدم قناة الاتصال مع روسيا قبل إسقاط الطائرة السورية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً