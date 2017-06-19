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19 حزيران 2017
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لجنة المال اوصت بتأليف هيئة الطيران المدني وفنيانوس يعد برفع اقتراحه الى الحكومة بعد تذليل العقبات عند بعض الافرقاء

لجنة المال اوصت بتأليف هيئة الطيران المدني وفنيانوس يعد برفع اقتراحه الى الحكومة بعد تذليل العقبات عند بعض الافرقاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار هيئة,بتأليف,اوصت,المال,لجنة,
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لجنة المال اوصت بتأليف هيئة الطيران المدني وفنيانوس يعد برفع اقتراحه الى الحكومة بعد تذليل العقبات عند بعض الافرقاء
 
 
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