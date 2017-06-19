آخر الأخبار
19 حزيران 2017
19/06/2017 07:14:52
لجنة المال اوصت بتأليف هيئة الطيران المدني وفنيانوس يعد برفع اقتراحه الى الحكومة بعد تذليل العقبات عند بعض الافرقاء
لجنة المال اوصت بتأليف هيئة الطيران المدني وفنيانوس يعد برفع اقتراحه الى الحكومة بعد تذليل العقبات عند بعض الافرقاء
Lebanon, news ,lbci ,أخبار هيئة,بتأليف,اوصت,المال,لجنة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً