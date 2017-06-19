طلب الاعدام لمارك يمين بـ "جريمة النسكافيه"...

هل سينفذ طلب الاعدام لمارك يمين بجريمة النسكافيه؟

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LBCI News Lebanon

أصدر القاضي عماد الزين قراره الظني بطلب الاعدام وفق المادة 549 بحق مارك يمين بـ "جريمة النسكافيه" في قب الياس التي ادت الى مقتل طلال العوض وخليل القطان بوكالة المحامي أشرف الموسوي عن اهل الضحايا.