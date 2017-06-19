أمن وقضاء
19 حزيران 2017
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طلب الاعدام لمارك يمين بـ "جريمة النسكافيه"...

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طلب الاعدام لمارك يمين بـ &quot;جريمة النسكافيه&quot;...
أصدر القاضي عماد الزين قراره الظني بطلب الاعدام وفق المادة 549 بحق مارك يمين بـ "جريمة النسكافيه"  في قب الياس التي ادت الى مقتل طلال العوض وخليل القطان بوكالة المحامي أشرف الموسوي عن اهل الضحايا. 
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