ماي: الهجوم على المصلين قرب المسجد مقزز

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أعلنت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إن الكراهية والشر لن ينجحا أبدا بعد أن دهس مهاجم بشاحنة فان مصلين قرب مسجد في لندن في هجوم متعمد على مسلمين أثناء مغادرتهم المسجد في شمال لندن.ووصفت ماي الهجوم الثاني هذا الشهر "بالمقزز تماما مثل الهجمات التي سبقته".وتابعت "كان هجوما استهدف مرة أخرى مواطنين عاديين وأبرياء يمارسون حياتهم اليومية. هذه المرة كانوا مسلمين بريطانيين أثناء مغادرتهم المسجد بعد الصلاة".وأضافت أنه سيجري نشر المزيد من رجال الشرطة لبث الطمأنينة وقالت إن بريطانيا تهاونت أكثر من اللازم مع كل أشكال التطرف في الماضي.