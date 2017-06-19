5 أسباب جعلت كريستيانو رونالدو يغادر ريال مدريد

لماذا قرر كريستيانو رونالدو مغدرة ريال مدريد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ريال مدريد, كريستيانو رونالدو,ريال مدريد,لماذا قرر كريستيانو رونالدو مغدرة ريال مدريد

LBCI News Lebanon

ما زالت أصداء أنباء قرار لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونادو بمغادرة فريق ريال مدريد تتوالى وتلقى ردود فعل كثيرة.

وأفادت تقارير برتغاليّة أنّ النجم البالغ من العمر 32 عامًا أعلم رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز برغبته في الرحيل عن الفريق.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانيّة تقريرا مفصلا استعرضت فيه خمسة أسباب جعلت رونالدو يفكر في اتخاذ قرار الرحيل عن اللوس بلانكوس.

الإعلان

1- شعوره بالضرر والأذى

شعر رونالدو بالضرر والأذى نتيجة الاتهامات التي وجهت إليه في ما يتعلق بالتهرب من دفع الضرائب ما جعله يفكر بالرحيل عن إسبانيا وعدم العودة مجددا للعب في الدوري.

2- فريق ريال مدريد لا يحميه

خاب أمل رونالد لأنّه لم يلق الدعم اللازم من النادي الملكي عندما اتّهم بالتهرّب الضريبي، على الرغم من إصدار الأخير بيان أكّد من خلاله ثقته في براءة رونالدو.

3- سوء إدارة في ريال مدريد

4- يبحث عن ناد جديد

يود رونالد بعد قضاء 8 أعوام في ريال مدريد البحث عن ناد جديد من أجل التغيير. وقد يعود إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد.

5- يعامل بطريقة غير عادلة

يرى اللاعب البرتغالي أن النظام القضائي الإسباني يعامله بطريقة غير عادلة لأنه شخصية عامة.