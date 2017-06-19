خنزير يتسبّب بمقتل مزارع بطريقةٍ غريبة جداً...

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توفي مزارع مكسيكي بعدما قضم خنزير عضوه الذكري و 3 من أصابعه.ويقال إن المزارع ميغيل انايا بابلو، البالغ من العمر 60 عاماً، قرّر أن يقوم بقتال مع الخنزير بعدما أمضى ليلة وهو يشرب الكحول في منزله في سان لوكاس اوجيتلان في ولاية اواكساكا- جنوب غرب المكسيك.ولفتت تقارير وسائل الإعلام المحلية الى أن الخنزير أصبح شرساً بعدما بدأ المزارع بإثارته، فقفز عليه ثم قضم 3 من أصابع يده اليمنى وعضوه الذكري.عندها تمّ نقل ميغيل الى المستشفى فى بلدة توكستيبيك القريبة لمعالجته، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من السيطرة على الالتهابات البكتيرية الناجمة عن قضمات الخنازير، فتوفي الرجل في وقت لاحق.