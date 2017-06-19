حرب: لقبول طلبات المنتشرين برغبتهم في الإقتراع دون الحاجة لإبراز المستندات

دعا النائب بطرس حرب وزارة الخارجية إلى إصدار مذكرة إلى جميع البعثات اللبنانية في الإنتشار لحضّهم على قبول طلبات إعلان المنتشرين عن رغبتهم في الإقتراع حيث وجودهم، دون الحاجة لإبراز المستندات التي سبق وفرضت عليهم، على أن يبرزوها عند الإنتخاب.

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وقال حرب: "مع صدور قانون الإنتخابات والّذي أقرّ رغم اعتراضنا عليه، وإشارتنا إلى بعض الثغرات الموجودة فيه، لفتُّ نظر رئيس المجلس إلى أنّ وزارة الخارجية حرمت المغتربين من حق ممارسة الإنتخاب من خلال الإعلان عن رغبتهم في المشاركة بالإنتخاب في الخارج، وفرضت عليهم، خلافاً لما نصّ عليه القانون السابق والحالي أن يبرز جواز سفرٍ صالحاً أو تذكرة هوية صالحة عند الإعلان عن هذه الرغبة".