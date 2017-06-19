لاعب حاول التحرّش بقاصر... هكذا نُصب الكمين له!

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خدع مطاردو المتحرشين بالأطفال لاعب رغبي كان يظنّ أنه يتحادث مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 عاماً.وكان جو سنودون قد قال للفتاة "أماندا" إنه يريد أن تتطور العلاقة بينهما وأن يقوما بأمور "أبعد من تبادل القبل"، وقام بتتبعها بعدما اعترفت له بأنها لا تزال عذراء.ولكن، اتّضح أنّ جو كان في الواقع يتواصل مع شخص من " Dark Justice"، وهي مجموعة هدفها الإيقاع بالمتحوّلين جنسياً، الذي قام بإخبار الشرطة عنه فتمّ إلقاء القبض عليه.وبحسب تقارير المحكمة، فإن جو البالغ من العمر 24 عاماً، بدأ بالدردشة مع "أماندا"، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثمّ انتقل الى محادثتها بواسطة تطبيق واتساب.وسرعان ما رتّب جو موعداً للقاء أماندا في فندق ويست باراد- في نيوكاسل، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه وهو في طريقه الى المكان.وقد ادعى سنودون بداية الى أن المحادثات كانت مجرّد "وهم"، إلا أنه اعترف لاحقاً بتحريض طفلة على ممارسة النشاط الجنسي.وفي هذا السياق، فقد لفتت القاضية راشيل ماسترس، تعمل في محكمة كراون نيوكاسل، الى أن هذه المحادثات قد جرت في يوم واحد في 3 كانون الأول من العام الماضي.