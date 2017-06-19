اليونان لن تسلم الجنود الأتراك...وتركيا تحترم قرارها

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ان بلاده تحترم قرار اليونان عدم ترحيل ثمانية جنود أتراك فروا إليها بعد محاولة الانقلاب في تركيا.

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وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني اليكسيس تسيبراس في أثينا: "نرغب في أن تسلم اليونان من نفذوا بشكل واضح انقلابا ضد دولتنا، لكن نحترم قرار القضاء ولا نريد لهؤلاء الانقلابيين أن يضروا بالعلاقات التركية اليونانية".

وفي أيار، رفضت محكمة يونانية طلبا ثانيا من تركيا لتسليمها آخر جنديين بين مجموعة مكونة من ثمانية عسكريين هربوا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب مما أثار رد فعل غاضبا من أنقرة.