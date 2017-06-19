هل تذكرون مقتل الناشطة شيماء الصباغ؟...هذا ما حلّّ بالقاتل

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أعلن محام ومصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قضت بمعاقبة ضابط شرطة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في إعادة محاكمته في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال احتجاج بوسط القاهرة عام 2015.وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت الضابط في حزيران 2015 بالسجن لمدة 15 سنة بعد إدانته بتهمة "الضرب الذي أفضى إلى الموت" في قضية الصباغ التي قٌتلت في احتجاج نظم يوم 24 كانون الثاني من نفس العام ووافق عشية الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت ذلك الحكم في شباط 2016 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات ثانية.ولا يزال أمام الضابط فرصة للطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييد الحكم ليصبح نهائيا أو تأمر بإعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة وتنظرها بنفسها وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا.