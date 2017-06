بالصور - عشاء في إيبيزا يجمع ميسي واللّبنانية دانييلا سمعان... الفاتورة خيالية!

انتشرت صور لفاتورة عشاء باهظة الثمن بكثافة على مواقع التوصل الاجتماعي، دفعها لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أحد مطاعم جزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث قضي إجازته بعد نهاية المنافسات الكروية.

وبحسب الصور، وصلت قيمة الفاتورة إلى نحو 37 ألف يورو أي ما يعادل 41 ألف دولار أميركي.

واتضح أنّ ميسي دفع 621 يورو مقابل 23 بيتزا، و7 شطائر برغر بمبلغ 112 يورو للواحدة، و4 أطباق فواكه مشكلة بقيمة 1000 يورو وقنينة كحول، بالإضافة إلى 24 قنينة شامبانيا بقيمة 24600 يورو، بينما وصلت قيمة الضريبة على العشاء إلى 6478 يورو.

وكان نجم برشلونة برفقة زوجته المستقبليّة أنتونيلا روكوزو وسيسك فابريغاس لاعب تشيلسي اللندني وزوجته اللّبنانيّة دانييلا سمعان ولويس سواريز مهاجم برشلونة ومنتخب أوروغواي وشريكته.





