وزير الخارجية القطري: لن نتفاوض مع القوى العربية حتى تنتهي المقاطعة الاقتصادية

وزير الخارجية القطري: سنعتمد على تركيا والكويت وعمان لو استمرت الأزمة

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده لن تتفاوض مع الدول العربية التي قطعت العلاقات الاقتصادية وروابط النقل معها ما لم ترفع إجراءاتها ضد الدوحة مستبعدا النقاش فيما يتعلق بشؤون قطر الداخلية بما في ذلك شبكة الجزيرة التلفزيونية.

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وأشار إلى أن قطر لم تتلق بعد أي مطالب من السعودية والإمارات والبحرين التي قطعت العلاقات مع الدوحة قبل أسبوعين مما أثار أسوأ أزمة بين دول الخليج العربية منذ سنوات.وأضاف للصحفيين "قطر تحت الحصار وليس هناك تفاوض. عليهم رفع الحصار حتى تبدأ المفاوضات. حتى الآن لم نشهد أي تقدم بشأن رفع الحصار وهو الشرط المسبق حتى يمضي أي شيء قدما".