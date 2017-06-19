بالتفاصيل... هذا ما يحدث لجسمكم إذا لم تحصلوا على كمية كافية من أشعة الشمس!

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يعتبر الجلوس في أشعة الشمس أمراً ممتعاً بالنسبة للناس الذين يرغبون في تسمير بشرتهم خلال الصيف.ولكن ما قد لا يعرفه البعض، هو أن هذه الخطوة تحمل فوائد صحية الى جانب فوائدها الجمالية.في الواقع، فإن الجلوس في أشعة الشمس يعتبر مصدراً مهماً لحصول الجسم على جرعة جيّدة من فيتامين D.ففي حين يمكنكم الحصول على أنواع عديدة من الفيتامينات بواسطة الطعام أو المشروبات، إن البشرة تقوم بامتصاص الفيتامين D من خلال أشعة الشمس، وبالتالي فإن عدم التعرّض بما يكفي لأشعة الشمس يمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين، بالرغم من اتباع نظام غذائي متوازن.كذلك، فإن هذا الفيتامين يساعد على الحفاظ على صحة العظام، كما إنه يساعد الجسم على محاربة مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.إضافة الى ذلك، فإن أشعة الشمس قادرة على تحسين مزاج الإنسان، كما إنها قاردة على محاربة ارتفاع ضغط الدم وتحسين مستويات أكسيد النيتريك في الدم.ومن الضروري الإشارة هنا إلى أهمية تطبيق واقي الشمس بشكل يومي، وتجنب التعرض للأشعة الحارقة خلال أوقات الذروة (بين الساعة 11 صباحاً و 4 من بعد الظهر).