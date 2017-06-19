هل تقومين بطهي البروكولي بطريقة خاطئة؟ اكتشفي الطريقة الصحيحة

اكتشفي الطريقة الصحيحة لطهي البروكولي

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LBCI News Lebanon

تعمد الكثير من السيدات إلى غلي البروكولي بالماء عند تحضير وجبات الطعام إلا أن الخبراء كشفوا أن هذه الطريقة ليست الأفضل لتحضير البروكولي.



وقال الخبراء إن البروكولي وكل الخضار تفقد عناصرها الغذائية التي تحارب الأمراض وتقدّم فوائد صحية مختلفة في الماء المغلي، لذلك يتحول لون الماء إلى اللون الأخضر.

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لذلك، كشف الأطباء أن طهي البروكولي يجب أن يتمّ عن طريق البخار للمحافظة على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة فيها.