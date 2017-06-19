هل تقومين بطهي البروكولي بطريقة خاطئة؟ اكتشفي الطريقة الصحيحة

تعمد الكثير من السيدات إلى غلي البروكولي بالماء عند تحضير وجبات الطعام إلا أن الخبراء كشفوا أن هذه الطريقة ليست الأفضل لتحضير البروكولي.
وقال الخبراء إن البروكولي وكل الخضار تفقد عناصرها الغذائية التي تحارب الأمراض وتقدّم فوائد صحية مختلفة في الماء المغلي، لذلك يتحول لون الماء إلى اللون الأخضر.
لذلك، كشف الأطباء أن طهي البروكولي يجب أن يتمّ عن طريق البخار للمحافظة على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة فيها.
بالإضافة إلى ذلك، نصح الأطباء بالحفاظ على الماء الذي ينتج عن غلي البروكولي وتناوله كعصير لأنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية.