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19 حزيران 2017
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رويترز: الشرطة ورجال إطفاء ينتشرون عند مسرح بالشانزليزيه وفرض طوق أمني على المنطقة

رويترز: الشرطة ورجال إطفاء ينتشرون عند مسرح بالشانزليزيه وفرض طوق أمني على المنطقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار ينتشرون,إطفاء,ورجال,الشرطة,رويترز,
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رويترز: الشرطة ورجال إطفاء ينتشرون عند مسرح بالشانزليزيه وفرض طوق أمني على المنطقة
 
 
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