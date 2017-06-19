القاضي عنيسي ترك عبد المنعم يوسف بموجب سند إقامة

القاضي عنيسي أنهى تحقيقاته مع عبد المنعم يوسف

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LBCI News Lebanon

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أنهى قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي اليوم، تحقيقاته في الدعاوى المحالة عليه مع المدير العام السابق للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات رئيس مجلس إدارة "اوجيرو" السابق عبد المنعم يوسف، وقرر ترك يوسف بموجب سند إقامة.