أمن وقضاء
19 حزيران 2017
19/06/2017 10:15:03
القاضي عنيسي ترك عبد المنعم يوسف بموجب سند إقامة
القاضي عنيسي أنهى تحقيقاته مع عبد المنعم يوسف
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اوجيرو, لبنان,عبد المنعم يوسف, القاضي عنيسي أنهى تحقيقاته مع عبد المنعم يوسف
LBCI News Lebanon
أنهى قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي اليوم، تحقيقاته في الدعاوى المحالة عليه مع المدير العام السابق للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات رئيس مجلس إدارة "اوجيرو" السابق عبد المنعم يوسف، وقرر ترك يوسف بموجب سند إقامة.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
عبد المنعم يوسف
لبنان
اوجيرو
إقرأ أيضاً