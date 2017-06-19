بالفيديو والصورة- نجما ستار أكاديمي بشار وسلمى يجتاحان انستغرام من جديد...

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لتبدأ الإجازة..... dear vacation, here I come A post shared by Bashar Ghazawi (@basharghazawi) on Jun 15, 2017 at 1:54am PDT

The champ 💪🏻 A post shared by Bashar Ghazawi (@basharghazawi) on Jun 17, 2017 at 5:01am PDT

Am in love .... #machallah #zaynghazawi #selmaghezali #beamman #jordan #algeria #lovejo #jo A post shared by Selma Ghezali سلمى غزالي (@selmaghezali) on May 26, 2017 at 10:28am PDT

Special thnx to coach Mahran and coach Nart from Jordan knights #zaynghazawi #football #futurechamp #zizou #jordanknight #jordan #algeria للتسجيل بنادي فرسان الاْردن 0798080104 A post shared by Selma Ghezali سلمى غزالي (@selmaghezali) on May 31, 2017 at 2:32pm PDT

Son you are born to be a champ ... am proud of u #zaynghzawi #football #jordanknights A post shared by Selma Ghezali سلمى غزالي (@selmaghezali) on Jun 12, 2017 at 3:28pm PDT

لطالما شغل طفلا نجمي ستار أكاديمي بشار الغزاوي وسلمى غزالي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمالهما ونشاطاتهما المختلفة.وقد نشر مؤخراً بشار صورة على انستغرام جمعته بطفليه زين وتيم، فبدا التغيّر واضحاً على الطفلين الذين لفتا أنظار الرواد. كما نشر بشار أيضاً فيديو لابنه زين وهو يمارس رياضة الملاكمة أرفقه يتعليق:" البطل".كما سبق ونشرت سلمى صورة لها مع زين، وكتبت عليها تعليقاً:" أنا مغرمة"، كما نشرت له فيديوهات وهو يلعب كرة قدم، فانهالت تعليقات الرواد الذين أشادوا بجماله ومهاراته.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الثنائي التقى للمرة الأولى في الموسم الأول من ستار أكاديمي، وتزوجا بعد ذلك.