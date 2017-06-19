بالفيديو والصورة- نجما ستار أكاديمي بشار وسلمى يجتاحان انستغرام من جديد...

لطالما شغل طفلا نجمي ستار أكاديمي بشار الغزاوي وسلمى غزالي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمالهما ونشاطاتهما المختلفة.
وقد نشر مؤخراً بشار صورة على انستغرام جمعته بطفليه زين وتيم، فبدا التغيّر واضحاً على الطفلين الذين لفتا أنظار الرواد. كما نشر بشار أيضاً فيديو لابنه زين وهو يمارس رياضة الملاكمة أرفقه يتعليق:" البطل".
كما سبق ونشرت سلمى صورة لها مع زين، وكتبت عليها تعليقاً:" أنا مغرمة"، كما نشرت له فيديوهات وهو يلعب كرة قدم، فانهالت تعليقات الرواد الذين أشادوا بجماله ومهاراته.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الثنائي التقى للمرة الأولى في الموسم الأول من ستار أكاديمي، وتزوجا بعد ذلك.
The champ 💪🏻
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